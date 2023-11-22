Exatlón México: Daniel Corral está muy afectado por la eliminación de Ernesto (VIDEO)

Las reglas de Exatlón México son muy claras, semana a semana uno de los atletas tiene que dejar las playas más demandantes de la televisión mexicana, aunque en ocasiones esto puede ser muy doloroso para todos los integrantes del reality.

El fin de semana, tuvimos que despedir a una leyenda, quien tenía el apoyo y la confianza de todos sus compañeros, incluso de algunos del equipo rojo, tal es el caso de Heliud, quien pensaba que Ernesto iba a volver.

Por la Villa 360 de Exatlón México | Programa 13 | 20 noviembre 2023

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Afortunadamente, el equipo rojo está salvado, estamos aquí, nos quedamos en la barraca metálica. Estoy seguro que Ernesto va hacer las cosas bien, lo he visto más enfocado esta semana, lo he visto entrenar todos los días, espero que Ernesto pueda regresar con nosotros y siempre le voy a desear lo mejor a Neto

Por su parte, Jawy, quien tuvo la fortuna de salir victorioso en el Duelo de Eliminación del domingo, mandó un mensaje de autoridad.

Sé que sabe que esto era una carrera de vida a muerte y que solo él que más tenga ganas de quedarse aquí, lo iba a lograr, me tocó a mí, pero al final, solo el más apto, el más capaz en esos momentos se queda

¿Cuál fue la reacción de Daniel Corral tras la salida de Ernesto?

Uno de los más afectados, fue nuestro querido Daniel Corral, quien tiene un lazo de amistad muy importante con la leyenda del equipo azul.

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