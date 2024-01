¿Cuál es el estado de salud de Pato Araujo en Exatlón México?

Sabemos que las lesiones en Exatlón México pueden ocurrir en cualquier momento y ningún atleta está exento de ello por muy experimentado que esté o por mucho tiempo que lleve en la competencia: prueba de ello es Patricio Araujo quien el día de ayer tuvo un accidente que alertó a los atletas y al propio Antonio Rosique.

¿Qué le pasó a Pato Araujo?

Fue durante la competencia del Duelo de los Enigmas, en el match point del equipo rojo, una carrera entre Ana Lago y Andrea Medina que Pato Araujo, mientras caminaba por fuera del circuito se golpeó fuertemente la cabeza al grado de quedar en el suelo y ser auxiliado por los atletas que estaban cercanos a él.

Al ver la gravedad de la situación fue que tanto azules como rojos gritaron por ayuda y solicitaron la presencia del médico Arturo de Exatlón México. Entonces pudimos ver que Pato sangraba de la cabeza y mientras se miraba las manos ensangrentadas preguntaba si se encontraba bien. Rápidamente al atleta le cubrieron la herida y se lo llevaron de urgencia al hospital para ser atendido.

¿Cuál es el estado de salud de Pato Araujo?

Luego de horas angustiantes tanto para los atletas y el equipo de Exatlón México así como para los fans del futbolista, el médico Arturo ha emitido un comunicado donde nos revela el estado de salud de Pato Araujo. El doctor dijo que se trató de un traumatismo craneal con una herida en el cuero cabello bastante considerable.

“Tuvo una herida de 20-25 centímetros que afortunadamente ya la pudimos cerrar, con una hemorragia abundante aproximadamente perdió 30 mililitros de sangre...”

Asimismo el profesional declaró que se trató de una herida grave pero que afortunadamente no lesionó el cráneo y que por el momento seguirá en observación para que Pato Araujo se encuentre bien, no tenga ninguna inflamación, que no tenga ningún cambio de conducta, que no pierda el estado de alerta o de conciencia y que no exista ningún cambio a nivel neurológico.

“Vamos a estarles informando que la evolución de Patricio esté bien, son muy importantes estas 24-48 horas para nosotros tener un pronóstico pues un poquito más específico y poderles contar sobre su estado de salud”

Así que no nos queda más que esperar a que Pato Araujo siga respondiendo de manera positiva y pronto pueda reintegrase a la competencia de Exatlón México.