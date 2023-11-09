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FOTOS | Medalla y defensa por el territorio de Exatlón México

Revive en fotos los emocionantes juegos de los atletas. Mujeres se enfrentaron por la medalla femenil y más adelante se disputó la Villa 360 de Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

1 En disputa la primera medalla femenil de Exatlón México.jpg
2 Las mujeres están listas para la prueba contrarreloj.jpg
3 Pato le entrega un regalo especial a Rosique.jpg
4 Mati es la primera en salir al circuito y hace un tiempo estupendo.jpg
5 Paulette da su mejor esfuerzo en la carrera.jpg
6 Nataly sorprende con un gran tiempo y supera a Mati.jpg
7 Macky califica y deja fuera a Paulette.jpg
8 Lili no logra concretar el tiro a tiempo y queda descalificada.jpg
9 Mireya también queda descalificada por tiempo.jpg
10 Ana lo entrega todo pero se pasa del tiempo establecido.jpg
11 Giovana corre con la misma suerte y queda fuera de la competencia.jpg
12 Andrea lo hace exceleten y deja fuera a Macky.jpg
13 Diana es la última en pasar y no logra calificar.jpg
14 Dynamom quiere repetir el excelente tiempo pero no lo logra en la segunda ronda.jpg
15 Sky Four es quien se lleva la medalla femenil. ¡Felicidades!.jpg
16 Es momento de disputar la Villa 360 de Exatlón México.jpg
17 Edgar abre el circuito de la Nueva Mina.jpg
18 El Big Papi sigue con la buena racha y entrega el primer punto azul.jpg
19 En la segunda carrera, Nataly vence a Andrea y es primer punto rojo.jpg
20 El cangrejo Pulido sale con todo a la pista.jpg
21 Pero es Javi quien se lleva el punto.jpg
22 Pese a todo Lili sale a dar lo mejor de sí, pero es vencida por Mati.jpg
23 Jawy viene a dar batalla a su contrincante.jpg
24 Pero cae el tercer punto para los rojos por parte de Pato.jpg
25 Diana logra vencer a Macky.jpg
26 Veloci celebra su punto frente a Diego.jpg
27 Paulette sigue recuperando y es match point para los escarlatas.jpg
28 Edgar y Javi salen a un enfrentamiento cardiaco.jpg
29 Rojos se emocionan por la victoria.jpg
30 Edgar entrega el punto ganador y permanecen en la Villa 360 de Exatlón México.jpg
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1 En disputa la primera medalla femenil de Exatlón México.jpg
2 Las mujeres están listas para la prueba contrarreloj.jpg
3 Pato le entrega un regalo especial a Rosique.jpg
4 Mati es la primera en salir al circuito y hace un tiempo estupendo.jpg
5 Paulette da su mejor esfuerzo en la carrera.jpg
6 Nataly sorprende con un gran tiempo y supera a Mati.jpg
7 Macky califica y deja fuera a Paulette.jpg
8 Lili no logra concretar el tiro a tiempo y queda descalificada.jpg
9 Mireya también queda descalificada por tiempo.jpg
10 Ana lo entrega todo pero se pasa del tiempo establecido.jpg
11 Giovana corre con la misma suerte y queda fuera de la competencia.jpg
12 Andrea lo hace exceleten y deja fuera a Macky.jpg
13 Diana es la última en pasar y no logra calificar.jpg
14 Dynamom quiere repetir el excelente tiempo pero no lo logra en la segunda ronda.jpg
15 Sky Four es quien se lleva la medalla femenil. ¡Felicidades!.jpg
16 Es momento de disputar la Villa 360 de Exatlón México.jpg
17 Edgar abre el circuito de la Nueva Mina.jpg
18 El Big Papi sigue con la buena racha y entrega el primer punto azul.jpg
19 En la segunda carrera, Nataly vence a Andrea y es primer punto rojo.jpg
20 El cangrejo Pulido sale con todo a la pista.jpg
21 Pero es Javi quien se lleva el punto.jpg
22 Pese a todo Lili sale a dar lo mejor de sí, pero es vencida por Mati.jpg
23 Jawy viene a dar batalla a su contrincante.jpg
24 Pero cae el tercer punto para los rojos por parte de Pato.jpg
25 Diana logra vencer a Macky.jpg
26 Veloci celebra su punto frente a Diego.jpg
27 Paulette sigue recuperando y es match point para los escarlatas.jpg
28 Edgar y Javi salen a un enfrentamiento cardiaco.jpg
29 Rojos se emocionan por la victoria.jpg
30 Edgar entrega el punto ganador y permanecen en la Villa 360 de Exatlón México.jpg
1 En disputa la primera medalla femenil de Exatlón México.jpg
2 Las mujeres están listas para la prueba contrarreloj.jpg
3 Pato le entrega un regalo especial a Rosique.jpg
4 Mati es la primera en salir al circuito y hace un tiempo estupendo.jpg
5 Paulette da su mejor esfuerzo en la carrera.jpg
6 Nataly sorprende con un gran tiempo y supera a Mati.jpg
7 Macky califica y deja fuera a Paulette.jpg
8 Lili no logra concretar el tiro a tiempo y queda descalificada.jpg
9 Mireya también queda descalificada por tiempo.jpg
10 Ana lo entrega todo pero se pasa del tiempo establecido.jpg
11 Giovana corre con la misma suerte y queda fuera de la competencia.jpg
12 Andrea lo hace exceleten y deja fuera a Macky.jpg
13 Diana es la última en pasar y no logra calificar.jpg
14 Dynamom quiere repetir el excelente tiempo pero no lo logra en la segunda ronda.jpg
15 Sky Four es quien se lleva la medalla femenil. ¡Felicidades!.jpg
16 Es momento de disputar la Villa 360 de Exatlón México.jpg
17 Edgar abre el circuito de la Nueva Mina.jpg
18 El Big Papi sigue con la buena racha y entrega el primer punto azul.jpg
19 En la segunda carrera, Nataly vence a Andrea y es primer punto rojo.jpg
20 El cangrejo Pulido sale con todo a la pista.jpg
21 Pero es Javi quien se lleva el punto.jpg
22 Pese a todo Lili sale a dar lo mejor de sí, pero es vencida por Mati.jpg
23 Jawy viene a dar batalla a su contrincante.jpg
24 Pero cae el tercer punto para los rojos por parte de Pato.jpg
25 Diana logra vencer a Macky.jpg
26 Veloci celebra su punto frente a Diego.jpg
27 Paulette sigue recuperando y es match point para los escarlatas.jpg
28 Edgar y Javi salen a un enfrentamiento cardiaco.jpg
29 Rojos se emocionan por la victoria.jpg
30 Edgar entrega el punto ganador y permanecen en la Villa 360 de Exatlón México.jpg
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