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FOTOS | Supervivencia determinante ante eliminación en Exatlón México

La segunda supervivencia fue una batalla aguerrida entre los atletas rojos y azules que terminó con tres celestes en el duelo de eliminación de Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

1 Comienza el segundo capítulo por la Supervivencia en Exatlón México.jpg
2 Los rojos llevan las de ganar.jpg
3 Pero los azules no se darán por vencidos en la batalla.jpg
4 Edgar abre el nuevo circuito de Estanque de los Lagartos.jpg
5 Y aunque Big Papi da su mejor esfuerzo pierde contra su rival rojo.jpg
6 Diana se desliza por la resbaladilla lodosa.jpg
7 Lili entrega el primer punto azul.jpg
8 Jawy se prepara para lanzar boleadoras.jpg
9 Pero Daniel Corral tiene mejor puntería y gana el punto.jpg
10 Ana Lago se encuentra en línea de tiro.jpg
11 Mireya se lleva el segundo punto.jpg
12 Al duelo salen Heliud y Andres y el punto es a favor de Veloci.jpg
13 Con toda la garra sale Mati al lodo.jpg
14 Macky intenta dar sus mejor tiros.jpg
15 Pero Mati domina y gana.jpg
16 Capitán Araujo vence a Capi y cae el cuarto punto rojo.jpg
17 Dynamom celebra el quinto punto.jpg
18 Diego logra vencer a Andrés y los rojos ya llevan la delantera.jpg
19 Paulette pierde frente a Mireya en zona de tiro.jpg
20 Javi anota y los azules van recuperando terreno.jpg
21 No obstante los rojos terminan ganando la segundo supervivencia y permanecen juntos en Exatlón México.jpg
22 Tres mujeres azules van al duelo de eliminación.jpg
23 Mireya pierde su primer vida frente a Macky.jpg
24 Giovana también pierde una vida contra la Amazona.jpg
25 Mireya sale con toda la potencia.jpg
26 Macky domina las carreras.jpg
27 La Amazona queda a salvo y permanece en la competencia.jpg
28 Giovana termina por vencer a Mireya con su última vida.jpg
29 Con lágrimas se despide Mireya Bianchi.jpg
30 Mireya se convierte en la segunda eliminada de Exatlón México.jpg
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1 Comienza el segundo capítulo por la Supervivencia en Exatlón México.jpg
2 Los rojos llevan las de ganar.jpg
3 Pero los azules no se darán por vencidos en la batalla.jpg
4 Edgar abre el nuevo circuito de Estanque de los Lagartos.jpg
5 Y aunque Big Papi da su mejor esfuerzo pierde contra su rival rojo.jpg
6 Diana se desliza por la resbaladilla lodosa.jpg
7 Lili entrega el primer punto azul.jpg
8 Jawy se prepara para lanzar boleadoras.jpg
9 Pero Daniel Corral tiene mejor puntería y gana el punto.jpg
10 Ana Lago se encuentra en línea de tiro.jpg
11 Mireya se lleva el segundo punto.jpg
12 Al duelo salen Heliud y Andres y el punto es a favor de Veloci.jpg
13 Con toda la garra sale Mati al lodo.jpg
14 Macky intenta dar sus mejor tiros.jpg
15 Pero Mati domina y gana.jpg
16 Capitán Araujo vence a Capi y cae el cuarto punto rojo.jpg
17 Dynamom celebra el quinto punto.jpg
18 Diego logra vencer a Andrés y los rojos ya llevan la delantera.jpg
19 Paulette pierde frente a Mireya en zona de tiro.jpg
20 Javi anota y los azules van recuperando terreno.jpg
21 No obstante los rojos terminan ganando la segundo supervivencia y permanecen juntos en Exatlón México.jpg
22 Tres mujeres azules van al duelo de eliminación.jpg
23 Mireya pierde su primer vida frente a Macky.jpg
24 Giovana también pierde una vida contra la Amazona.jpg
25 Mireya sale con toda la potencia.jpg
26 Macky domina las carreras.jpg
27 La Amazona queda a salvo y permanece en la competencia.jpg
28 Giovana termina por vencer a Mireya con su última vida.jpg
29 Con lágrimas se despide Mireya Bianchi.jpg
30 Mireya se convierte en la segunda eliminada de Exatlón México.jpg
1 Comienza el segundo capítulo por la Supervivencia en Exatlón México.jpg
2 Los rojos llevan las de ganar.jpg
3 Pero los azules no se darán por vencidos en la batalla.jpg
4 Edgar abre el nuevo circuito de Estanque de los Lagartos.jpg
5 Y aunque Big Papi da su mejor esfuerzo pierde contra su rival rojo.jpg
6 Diana se desliza por la resbaladilla lodosa.jpg
7 Lili entrega el primer punto azul.jpg
8 Jawy se prepara para lanzar boleadoras.jpg
9 Pero Daniel Corral tiene mejor puntería y gana el punto.jpg
10 Ana Lago se encuentra en línea de tiro.jpg
11 Mireya se lleva el segundo punto.jpg
12 Al duelo salen Heliud y Andres y el punto es a favor de Veloci.jpg
13 Con toda la garra sale Mati al lodo.jpg
14 Macky intenta dar sus mejor tiros.jpg
15 Pero Mati domina y gana.jpg
16 Capitán Araujo vence a Capi y cae el cuarto punto rojo.jpg
17 Dynamom celebra el quinto punto.jpg
18 Diego logra vencer a Andrés y los rojos ya llevan la delantera.jpg
19 Paulette pierde frente a Mireya en zona de tiro.jpg
20 Javi anota y los azules van recuperando terreno.jpg
21 No obstante los rojos terminan ganando la segundo supervivencia y permanecen juntos en Exatlón México.jpg
22 Tres mujeres azules van al duelo de eliminación.jpg
23 Mireya pierde su primer vida frente a Macky.jpg
24 Giovana también pierde una vida contra la Amazona.jpg
25 Mireya sale con toda la potencia.jpg
26 Macky domina las carreras.jpg
27 La Amazona queda a salvo y permanece en la competencia.jpg
28 Giovana termina por vencer a Mireya con su última vida.jpg
29 Con lágrimas se despide Mireya Bianchi.jpg
30 Mireya se convierte en la segunda eliminada de Exatlón México.jpg
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