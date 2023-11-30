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FOTOS | En busca de la Villa 360 de Exatlón México

Hombres jugaron por la medalla varonil. Azules fueron por la revancha contra los rojos y así terminar con su dominio sobre la Villa 360 de Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

1 Inicia la carrera por la medalla en Exatlón México.jpg
2 El Tepa sale a toda potencia y deja fuera a Javi.jpg
3 Big Papi va en busca de esa presea.jpg
4 Javi Márquez ha demostrado un gran nivel en los circuitos.jpg
5 Jawy es vencido por Big Papi y queda fuera.jpg
6 Andrés se lanza a la alberca olímpica.jpg
7 Guepardo viene a dominar el circuito.jpg
8 Daniel lanza empanadas con potencia de brazo.jpg
9 Pero es Veloci quien tiene mejor tiro y deja fuera a su rival.jpg
10 Diego ha demostrado ser un buen competidor.jpg
11 Pero esta vez gana la experiencia de la la Bestia.jpg
12 Heliud viene concetrado y pasa velozmente el circuito.jpg
13 El Tepa deja todo el aliento pero queda fuera de la competencia.jpg
14 Andrés pasa a la final y viene dispuesto a todo.jpg
15 Pero es Heliud Pulido quien gana la competencia.jpg
16 ¡Felicidades a Black Panther por su medalla!.jpg
17 Inicia la batalla por el territorio en el circuito del fin del mundo.jpg
18 Los rojos ha dominado y han ganado sesis veces la Villa 360.jpg
19 Sin embargo los azules no están dispuestos a seguir perdiendo.jpg
20 Pato sale contra Jawy en la primera carrera de Exatlón México.jpg
21 Capitán Araujo obtiene el primer punto.jpg
22 Subiendo la carrocería viene Paulette.jpg
23 Andrea hace lo suyo y entrega el primer punto azul.jpg
24 Veloci hace un buen circuito y vence a Diego.jpg
25 Más adelante Macky empata el marcador 3 a 3.jpg
26 La Bestia sigue adaptánse a la competencia.jpg
27 Daniel Corral se lleva el cuarto punto rojo.jpg
28 El duelo termina en relevos y va Macky junto a Velociraptor.jpg
29 Heliud va junto a Mati.jpg
30 Los azules por fin se llevan la victoria y regresan a la Villa 360 de Exatlón México.jpg
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1 Inicia la carrera por la medalla en Exatlón México.jpg
2 El Tepa sale a toda potencia y deja fuera a Javi.jpg
3 Big Papi va en busca de esa presea.jpg
4 Javi Márquez ha demostrado un gran nivel en los circuitos.jpg
5 Jawy es vencido por Big Papi y queda fuera.jpg
6 Andrés se lanza a la alberca olímpica.jpg
7 Guepardo viene a dominar el circuito.jpg
8 Daniel lanza empanadas con potencia de brazo.jpg
9 Pero es Veloci quien tiene mejor tiro y deja fuera a su rival.jpg
10 Diego ha demostrado ser un buen competidor.jpg
11 Pero esta vez gana la experiencia de la la Bestia.jpg
12 Heliud viene concetrado y pasa velozmente el circuito.jpg
13 El Tepa deja todo el aliento pero queda fuera de la competencia.jpg
14 Andrés pasa a la final y viene dispuesto a todo.jpg
15 Pero es Heliud Pulido quien gana la competencia.jpg
16 ¡Felicidades a Black Panther por su medalla!.jpg
17 Inicia la batalla por el territorio en el circuito del fin del mundo.jpg
18 Los rojos ha dominado y han ganado sesis veces la Villa 360.jpg
19 Sin embargo los azules no están dispuestos a seguir perdiendo.jpg
20 Pato sale contra Jawy en la primera carrera de Exatlón México.jpg
21 Capitán Araujo obtiene el primer punto.jpg
22 Subiendo la carrocería viene Paulette.jpg
23 Andrea hace lo suyo y entrega el primer punto azul.jpg
24 Veloci hace un buen circuito y vence a Diego.jpg
25 Más adelante Macky empata el marcador 3 a 3.jpg
26 La Bestia sigue adaptánse a la competencia.jpg
27 Daniel Corral se lleva el cuarto punto rojo.jpg
28 El duelo termina en relevos y va Macky junto a Velociraptor.jpg
29 Heliud va junto a Mati.jpg
30 Los azules por fin se llevan la victoria y regresan a la Villa 360 de Exatlón México.jpg
1 Inicia la carrera por la medalla en Exatlón México.jpg
2 El Tepa sale a toda potencia y deja fuera a Javi.jpg
3 Big Papi va en busca de esa presea.jpg
4 Javi Márquez ha demostrado un gran nivel en los circuitos.jpg
5 Jawy es vencido por Big Papi y queda fuera.jpg
6 Andrés se lanza a la alberca olímpica.jpg
7 Guepardo viene a dominar el circuito.jpg
8 Daniel lanza empanadas con potencia de brazo.jpg
9 Pero es Veloci quien tiene mejor tiro y deja fuera a su rival.jpg
10 Diego ha demostrado ser un buen competidor.jpg
11 Pero esta vez gana la experiencia de la la Bestia.jpg
12 Heliud viene concetrado y pasa velozmente el circuito.jpg
13 El Tepa deja todo el aliento pero queda fuera de la competencia.jpg
14 Andrés pasa a la final y viene dispuesto a todo.jpg
15 Pero es Heliud Pulido quien gana la competencia.jpg
16 ¡Felicidades a Black Panther por su medalla!.jpg
17 Inicia la batalla por el territorio en el circuito del fin del mundo.jpg
18 Los rojos ha dominado y han ganado sesis veces la Villa 360.jpg
19 Sin embargo los azules no están dispuestos a seguir perdiendo.jpg
20 Pato sale contra Jawy en la primera carrera de Exatlón México.jpg
21 Capitán Araujo obtiene el primer punto.jpg
22 Subiendo la carrocería viene Paulette.jpg
23 Andrea hace lo suyo y entrega el primer punto azul.jpg
24 Veloci hace un buen circuito y vence a Diego.jpg
25 Más adelante Macky empata el marcador 3 a 3.jpg
26 La Bestia sigue adaptánse a la competencia.jpg
27 Daniel Corral se lleva el cuarto punto rojo.jpg
28 El duelo termina en relevos y va Macky junto a Velociraptor.jpg
29 Heliud va junto a Mati.jpg
30 Los azules por fin se llevan la victoria y regresan a la Villa 360 de Exatlón México.jpg
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