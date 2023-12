Giovana Villegas, es eliminada de Exatlón México | 17 de diciembre del 2023

De nueva cuenta los azules tuvieron que afrontar el duelo de eliminación en Exatlón México; tres mujeres con el menor rendimiento salieron a defender su lugar: Macky, Giovana Villegas y Lizli Patiño.

Amazona salió poderosa a la pista de Exatlón City y no perdió ni una sola vida; no obstante en el caso de Sargento, no logró encontrar el tiro y quedó fuera de la competencia.