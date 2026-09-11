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Exatlón México 2024
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Exatlón México: ¡Nueva Energía! Gloria Murillo llega como refuerzo

Los rojos recibieron a Gloria Murillo en Exatlón México, una nueva energía con la que esperan seguir impulsando la competencia contra sus rivales azules.

Por: Zoé Navarrete

Gloria Murillo llegó con gran emoción a Exatlón México. La nueva atleta roja estuvo en la primera y cuarta temporada y se sintió muy feliz de reconocer varias caras tanto de su equipo como de sus rivales.

A su vez Heliud s emostró contento de recibir a su compañera y dijo que Gloria era una persona muy divertida.

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