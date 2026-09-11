Exatlón México: ¡Nueva Energía! Gloria Murillo llega como refuerzo
Los rojos recibieron a Gloria Murillo en Exatlón México, una nueva energía con la que esperan seguir impulsando la competencia contra sus rivales azules.
Gloria Murillo llegó con gran emoción a Exatlón México. La nueva atleta roja estuvo en la primera y cuarta temporada y se sintió muy feliz de reconocer varias caras tanto de su equipo como de sus rivales.
A su vez Heliud s emostró contento de recibir a su compañera y dijo que Gloria era una persona muy divertida.