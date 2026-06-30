México está listo: La Selección Mexicana sale rumbo al duelo de 16avos del Mundial 2026

La Selección Mexicana emprendió su salida desde el lugar de concentración rumbo al Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), donde enfrentará a Ecuador en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con la ilusión de millones de aficionados, el Tricolor se prepara para disputar un encuentro decisivo que definirá su continuidad en el torneo más importante del fútbol.

