Mausito lanza su pronóstico: México vencerá 2-1 a Ecuador en el Mundial 2026

En plena cobertura mundialista, Mausito compartió su pronóstico para el partido entre México y Ecuador. El vidente aseguró que el Tricolor conseguirá una victoria por marcador de 2-1, una predicción que incrementó la emoción entre los aficionados, quienes esperan que la Selección Mexicana logre avanzar a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

