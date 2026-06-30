Cristal Silva vive la emoción del México vs. Ecuador desde el Estadio Ciudad de México

Cristal Silva reportó desde la explanada del Estadio Azteca, donde miles de aficionados comenzaron a reunirse para vivir la previa del partido entre México y Ecuador. Entre cánticos, banderas, fotografías y muestras de respeto entre ambas aficiones, el ambiente estuvo marcado por la emoción y la sana rivalidad que acompaña uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026.

