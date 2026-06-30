Cristal Silva vive la emoción del México vs. Ecuador desde el Estadio Ciudad de México
Cristal Silva mostró el ambiente que se vive en la explanada del Estadio Azteca antes del esperado encuentro.
Cristal Silva reportó desde la explanada del Estadio Azteca, donde miles de aficionados comenzaron a reunirse para vivir la previa del partido entre México y Ecuador. Entre cánticos, banderas, fotografías y muestras de respeto entre ambas aficiones, el ambiente estuvo marcado por la emoción y la sana rivalidad que acompaña uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026.