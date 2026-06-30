Los Destrampados viven la fiesta mundialista en el Ángel antes del México vs. Ecuador
La afición convirtió el Ángel de la Independencia en una auténtica fiesta mundialista horas antes del partido.
Los Destrampados se unieron a la celebración mundialista desde el Ángel de la Independencia, donde miles de aficionados comenzaron a vivir la emoción previa al partido entre México y Ecuador. Entre luchadores, voladores, música, un constante baño de espuma y un ambiente lleno de entusiasmo, la afición demostró que el apoyo al Tricolor ya se siente desde las primeras horas del día.