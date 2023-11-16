Exatlón México: Heliud Pulido rompe en llanto y revela su motivación para enfrentar los circuitos

A lo largo de todas y cada una de las temporadas de Exatlón México, hemos logrado ver a grandes atletas pasar por los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Los deportistas que han recorrido los circuitos de Exatlón México, grandes en su deporte, pero enormes en su corazón, tal es el caso de varios de ellos, quienes han logrado formar una hermosa familia con otro participante del reality.

Duelo de los Enigmas en Exatlón México | Programa 8 | 14 noviembre 2023

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Algunos ejemplos de ello son: Daniel Corral y Antonieta Gaxiola, Cassandra y Yomi, Pato Arujo y Zudikey, lo mismo que nuestro querido campeón Heliud Pulido y Pame Verdirame, quienes recientemente fueron padres.

¿Cuál es la motivación de Heliud Pulido?

La vida de Heliud Pulido ha cambiado de forma radical en los últimos meses, ya que ahora tiene una motivación muy grande en su vida, lo cual le brinda un motor más grande para poder enfrentar los circuitos de Exatlón México, así lo ha dejado en claro el campeón del equipo rojo.

Heliud Pulido ha dejado en claro que está en las playas del reality para poder darle una mejor calidad de vida a su bebé, por lo que va a entregar su corazón en la disputa de cada punto.

Vengo a luchar, para entregarle un futuro, unas mejores condiciones en las que yo viví

Recordemos que fue durante la temporada pasada cuando Heliud recibió la noticia de que iba a ser padre y, todo esto sucedió en las playas de Exatlón México, ya que Pame Verdirame viajó hasta allá para darle la sorpresa.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todo lo que necesitas saber de Exatlón México, lo podrás seguir por medio de las pantallas de Azteca UNO, la cita es en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 19:00.

