Estamos viviendo la segunda semana de competencia dentro de las playas de Exatlón México, donde todos los atletas han tomado un ritmo muy importante para hacer frente a los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Sin embargo, aunque todos los atletas pertenecen a uno de los equipos, la competencia se torna individual, y cada uno de ellos deberá destacar en los duelos particulares que tenemos en Exatlón México.

Duelo de los Enigmas en Exatlón México | Programa 8 | 14 noviembre 2023

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Por ese motivo, los participantes entregan su máximo rendimiento para poder ganar las medallas individuales, las cuales serán clave en las semanas finales de Exatlón México. Lo mismo pasa con el Duelo por los Porcentajes, competencia que los puede salvar de ir a un Duelo de Eliminación.

¿Quién gana la medalla individual femenil hoy 15 de noviembre?

La batalla por la segunda medalla femenil de Exatlón México, va a estar muy cerrada, ya que ninguna de las atletas quiere dejar ir la oportunidad de sumar una presea.

Tenemos que recordar que la semana pasada, a la ronda final llegaron Mati, Nataly y Andrea, quien fue la primera ganadora de medalla de la temporada.

Por ese motivo, las representantes del equipo rojo, quieren demostrar su gran nivel y ganar su primera medalla, tratando de emparejar los números.

Luego de una emocionante competencia, donde las atletas fueron pasando por parejas y únicamente una avanzaba. Mati Álvarez y Liliana Hernández, lucharon hasta el final en un duelo muy cerrado.

Al final, la líder del equipo rojo, logró ganar su primera medalla de la temporada, lo que puede ser el comienzo de una gran cosecha esta temporada.

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¿Cómo y dónde ver Exatlón México?

Todos los detalles de la intensa competencia por las medallas de Exatlón México, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 20:30 y los domingos de eliminación a las 19:00 horas.

