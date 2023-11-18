Exatlón México: Javi Márquez tuvo una sorpresa que lo motivará más

Cuando los atletas llegan a las playas de Exatlón México, tienen que enfrentar los duros circuitos del reality más demandante de la televisión mexicana, pero también deben afrontar el estar lejos de sus familias y seres queridos, lo que puede afectar su desempeño en la competencia.

En muchas ocasiones, los deportistas que más llegan a sentir la distancia, son los que tienen hijos pequeños, ese es el caso de Javi Márquez, quien este viernes recibió una gran sorpresa en Exatlón México.

Supervivencia I de Exatlón México | Programa 11 | 17 noviembre 2023

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¿Cuál fue la sorpresa que recibió Javi Márquez en Exatlón México?

La llegada a la Villa 360 de Exatlón México, ha traído una hermosa sorpresa para Javi Márquez, quien recibió una videollamada de su familia.

Estábamos en el cuarto, Neto me habla y me dije ‘Javi ven, vamos para acá’ y ya vamos y en eso entramos a una puerta negra, y ya cuando entró voy viendo una pantalla grande y dije ‘qué es este cuarto’

Las palabras de su familia lo han motivado mucho para seguir adelante en su aventura dentro de Exatlón México.

Ese tipo de cosas, creo que te sorprenden más y te emocionan más, uno siente la inseguridad y a veces es bueno escuchar que haces bien las cosas, que estás haciendo bien las cosas y más de personas que te están viendo y que quieren que te vaya bien

El líder del equipo azul, tiene muy claro su objetivo dentro de Exatlón México, pues quiere ganar el trofeo de la temporada.

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