Exatlón México: Daniel Corral celebra la victoria de su equipo en su regreso a los circuitos

Luego de una larga espera para los fans de Exatlón México, Daniel Corral logró regresar a los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, quien ya está recuperado de una lesión en el hombro.

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¿Cómo ha sido el regreso de Daniel Corral a los circuitos?

Daniel Corral, logró volver a los circuitos con una importante victoria, lo que ayuda mucho a mejorar su estado de ánimo, ya que no había podido demostrar su nivel en Exatlón México.

Sinceramente, me siento ya con mucho alivio, muy contento de estar de regreso, poder sentir un poco más yo, la primera semana no me sentía completamente yo, algo me hacía falta, estaba muy inquieto, quería participar, pero no podía

Fue un proceso complicado, porque tenía que tener mucha paciencia, pero al mismo tiempo ya quería competir, me sirvió muchísimo estar en la casa bonita con todas las comodidades, eso facilitó muchísimo toda mi recuperación, que ha sido realmente rápida para mí, pero me gusta mucho todo el apoyo del equipo, sinceramente el equipo ha sido una parte importante para mi recuperación, principalmente Heliud y Pato que siempre han estado conmigo, siempre me ha tranquilizado, siempre me han acompañado en el proceso

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El olímpico mexicano, celebró sus primeros puntos en las playas de Exatlón México, por lo que tiene una motivación especial.