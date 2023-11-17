Exatlón México: Las derrotas comienzan a pesar en el equipo azul

Las cosas han comenzado complicadas para el equipo azul, dentro de las playas de Exatlón México, ya que no han logrado ninguno de los duelos fundamentales de la competencia, al grado que no han conocido la Villa 360.

La situación se ha vuelto algo desesperante para ellos, ya que las derrotas han comenzado ha sacar las diferencia entre ellos.

El día de hoy, tuvimos otra derrota, creo que hemos empezado un poco mal esta competencia

Batalla Colosal Exatlón México | Programa 9 | 15 noviembre 2023

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¿Qué está pasando entre los integrantes del equipo azul?

Luego de una derrota más, cada uno de los integrantes del equipo azul, tiene una perspectiva diferente de lo que está pasando y los motivos que los están llevando a caer frente a los rojos. Una de las primeras en hablar, fue Macky González.

Creo que hay grandes cerebros en el equipo azul; sin embargo, creo es la primera vez que las niñas no estamos tan involucradas en la estrategia. En mi temporada los picks eran organizados de formas muy diferentes

Nada más son cosas que, creo que las niñas nos tenemos que organizar, tenemos que saber nuestras fortalezas, nuestras debilidades, también nosotras tenemos la obligación de involucrarnos más en la estrategia y no decir ‘Ay no, que la resuelvan los niños’

Por su parte, Javi Márquez siente que, los integrantes del equipo rojo, ya tienen mucho tiempo juntos, al menos los veteranos, por lo que solo deben hacer pequeñas modificaciones.

Otros ya se conocen, esto es muy importante, el equipo de veterano ya tiene tiempo siendo el mismo equipo, es por eso que ellos se ven muy mecánicamente, porque ya tienen tiempo conociéndose

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Lo importante para ellos, es comenzar a ganar a la brevedad, pues el estado de ánimo del equipo se puede ver mermado por las derrotas.