Exatlon México: Koke explota contra Pato y reitera que ¿ya no es azul?

El Exatlón México se ha convertido en uno de los programas deportivos más exitosos de la televisión mexicana gracias a sus grandes batallas a lo largo de sus circuitos, pero también debido a las polémicas que gestan al interior y afuera de la competencia más colosal de la historia, tal como la que protagonizaron recientemente Koke Guerrero y una usuaria por culpa de Pato.

¡Koke Guerrero nos enseña la disciplina de porras!

El ‘Hechicero del Aire’ no solo es una leyenda del Exatlón México, sino también una voz autorizada para opinar sobre cualquier cuestión del reality deportivo gracias al título que obtuvo en la quinta temporada y tras haberse convertido en el campeón de la edición All Star.

En ese tenor, la leyenda del equipo azul arremetió contra Pato González, uno de los atletas del equipo de los Contendientes que a su parecer está sobrevalorado.

Te puede interesar: Koke revela el secreto del éxito para ganar Exatlón: All Star

¿Qué dijo Koke Guerrero? Koke Guerrero usó de sus redes sociales para responderle de forma contundente y clara.

“También deben de saber lo que yo pienso. No puede decirme que le vaya a mi equipo azul porque ese no es el mío y tengo derecho a apoyar a quien yo quiera”, sentenció el ‘Hechicero del Aire’.

Cabe mencionar que estos comentarios le han acarreado diversas críticas a Koke Guerrero, quien ha sido tachado de traidor por no apoyar al equipo azul.

No obstante, Koke siempre ha sido transparente y ha dejado ver que hay actitudes de los atletas del equipo azul con las que no está de acuerdo y no aprueba, por lo que no apoyará a ciertos atletas, entre ellos Pato González.