Exatlón México: ¿Hubo shippeo entre Macky y Jawy en la fiesta de bienvenida?

El Exatlón México comenzó a tambor batiente y en su primera semana nos ha regalado grandes momentos, ya que hemos podido ser testigos de intensas batallas y también de la lamentable lesión de Daniel Corral; sin embargo, en esta ocasión hablaremos del shippeo entre Macky y Jawy,

¿Macky arremetió contra Jawy en Exatlón México?

La competencia más colosal de la historia ha iniciado a buen nivel, ya que campeones, leyendas y los nuevos atletas han dado todo de sí por conquistar los diferentes circuitos del Exatlón México, pero también por mejorar su convivencia.

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Por Villa 360 de Exatlón México | Programa 4 | 9 noviembre 2023

La adaptación es un tanto complicada para los atletas durante los primeros días, incluso podría volverse un reto, tal como el que vivieron en días pasados Macky Gónzález y Jawy, quienes tuvieron su primera diferencia en el reality más demandante de la historia.

Durante la primera cena del equipo azul, Macky González confrontó a Jawy, quien a su parecer había llegado muy prepotente al Exatlón México, lo que aumentó la tensión entre ambos. Sin embargo, el joven atleta tomó con sabiduría las cosas y aseguró que el “Jawy que conocen, quedó atrás”.

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¿Ya hubo shippeo entre Macky y Jawy?

En la historia del Exatlón México hemos visto grandes duelos, pero también de grandes romances, ya que varios de ellos se han gestado al interior de la competencia más colosal de la historia y es probable que pronto veamos a Cupido hacer de las suyas en esta temporada.

Todo sucedió en la recompensa a la que se hicieron acreedores los atletas del equipo azul, pero sin duda los que acapararon los reflectores fueron Macky González y Jawy, quienes subieron juntos a la cámara 360 y posteriormente platicaron largo y tendido.

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La cosa no terminó ahí, ya que al parecer a Macky le gustó el baile del monje de Jawy, así se lo dejó entrever durante la charla que ambos sostuvieron, donde se les vio muy contentos, por lo que no se descarta que algo pudiera surgir en un futuro entre ellos.

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