Macky se lanza contra Jawy en Exatlón México: “Llegaste prepotente”

La nueva temporada de Exatlón México, ha comenzado con grandes demostraciones por parte de los campeones y leyendas, quienes están dispuestos a entregar su mejor versión para levantar el título.

Por otro lado, los jóvenes aspirantes llegaron con mucha actitud, ya que fueron puestos a prueba para que pudieran ser elegidos por los rojos o azules, lo que ofreció un giro inesperado en Exatlón México.

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Sin embargo, lejos de los retos de cada uno de los circuitos de Exatlón México, los atletas tienen que buscar la forma de tener la mejor convivencia durante las 24 horas que van a estar juntos.

¿Cuál es el problema de Macky González y Jawy?

La convivencia se vuelve más complicada con la llegada de los nuevos atletas, por lo que la adaptación puede ser todo un reto, esto es lo que están viviendo Macky González y Jawy, quienes ya tuvieron su primera diferencia en Exatlón México.

En la primera cena del equipo azul, Macky González enfrentó de forma frontal a Jawy, ya que le dijo que había llegado muy prepotente a las playas de Exatlón México, lo que incrementó la tensión entre los atletas.

Por su parte, el joven aspirante ha tomado las cosas de una forma muy tranquila, lo que puede ser una estrategia para poder adaptarse de la mejor forma a sus compañeros y lograr dar los mejores resultados.

Relajense, ese Jawy que conocen, quedó atrás

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¿Cómo y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones, polémicas, premios y competencias de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, en punto de las 20:30 horas.

