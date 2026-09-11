Exatlón México: Nataly asegura que ha recibido amenazas de su ex

¡Fuertes declaraciones! Nataly Guitérrez confesó a sus compañeras de equipo que ha recibido amenazas por parte del papá de su hija Ambar debido a la custodia de la niña.

La atleta dice sentirse preocupada y nerviosa por la situación ya que también ha recibido ataques en redes sociales.

Mati, Ana, Paulette y Diana abrazaron a Dynamom y le ofrecieron todo su apoyo en Exatlón México.

