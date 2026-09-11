Exatlón México: Nataly asegura que ha recibido amenazas de su ex
¡De miedo! Nataly pasa por un momento muy difícil en Exatlón México. La atleta reveló que su ex pareja la ha amenzado por obtener la custodia de su hija Ambar.
¡Fuertes declaraciones! Nataly Guitérrez confesó a sus compañeras de equipo que ha recibido amenazas por parte del papá de su hija Ambar debido a la custodia de la niña.
La atleta dice sentirse preocupada y nerviosa por la situación ya que también ha recibido ataques en redes sociales.
Mati, Ana, Paulette y Diana abrazaron a Dynamom y le ofrecieron todo su apoyo en Exatlón México.