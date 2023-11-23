Exatlón México: Pato tiene un emotivo reencuentro con su familia

La noche de este miércoles, vivimos uno de los momentos más emotivos, ya que Pato Araujo tuvo la oportunidad de ver y hablar con su familia, situación que lo que agradeció el líder del equipo rojo de Exatlón México.

Esta dinámica, de podernos comunicar con nuestros seres queridos, en este caso con mi niño Lían y con Zudy, me está gustando muchísimo. Sentí muy bonito, que Lían se vea más fuerte, se vea sano, como yo lo dejé, como un niño muy sano, saludable, inquieto

Juego de los Enigmas de Exatlón México | Programa 15 | 22 noviembre 2023

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Pato Araujo está más motivado que nunca

La leyenda del equipo rojo, ha tomado mucha fuerza para seguir enfrentando los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, pues tiene un motivo muy grande para dar su máximo esfuerzo.

Quiero seguirlo haciendo bien, estoy motivado, tengo una razón muy importante, una pequeña razón muy importante. Que Diosito, nos haya dado un hijo tan perfecto, nosotros dos que lo habíamos buscado tanto y también, que vaya a estar rodeado de amor de nosotros dos, de un hogar dulce

Además, Pato Araujo ha revelado que quiere ser un ejemplo para su pequeño, al igual que lo es su padre para el atleta.

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