Exatlón México: ¿Jawy y Macky tienen su primera pelea?

El compromiso de todos los atletas dentro de las playas de Exatlón México, es entregar su mejor versión en cada uno de los circuitos, para poder llegar a las semanas finales del reality.

Sin embargo, en el camino pueden pasar un millón de cosas, como encontrar una persona especial en la competencia, este es el caso de Macky y Jawy, quienes al parecer podrían tener una hermosa relación.

¿Cómo revelaron que se gustan Macky y Jawy?

Todo ha comenzado con unas declaraciones de Jawy, quien fue el primero en abrir su corazón y revelar que sentía una atracción por Macky.

Macky, es una niña que hasta el momento conmigo, ha sido súper bien y me da curiosidad seguirla conociendo, sé que a ella también pero también es un tanto penosa, no se quiere arriesgar, no fluye

Por su parte, la líder del equipo azul, siempre se había mantenido enfocada en entregar su mejor versión en los circuitos, aunque ahora ha revelado que le gusta su compañero.

Nunca me había gustado alguien

¿Macky y Jawy tuvieron su primera pelea?

Sin embargo, todo parece indicar que las cosas no han marchado de la mejor forma, todo por una declaraciones de Jawy, las cuales no le gustaron a Macky, quien ya no está tan convencida de una relación.

Hoy sucedió que Jawy sacó el verbo fluir, cuando un chavo te dice ‘no, que estamos fluyendo’ para mí es súper red flag. Es gente que medio quiere pasar el rato

Por su parte, Jawy ha revelado que todo fue por una simple palabra, aunque ha dejado la puerta abierta a poder solucionar las cosas con Macky.