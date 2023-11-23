Exatlón México: Paulette revela la verdad de la estrategia contra Macky

Una de las partes más importantes dentro de las playas de Exatlón México, es tener una estrategia definida que te pueda ayudar a llegar a las semanas finales del reality más demandante de la televisión mexicana.

Por ese motivo, los rojos han comenzado un plan para tratar de mandar al Duelo de Eliminación a Macky, quien se ha convertido en un referente del equipo azul, al grado de mandarla a un castigo.

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¿Por qué mandaron a Macky a pagar un castigo?

Por primera ocasión, Paulette ha revelado la razón por la que Macky fue una de las elegidas para ir al castigo, aunque en un principio parecía ser una decisión de equipo.

Nuestra hermosa Macky, sí, la verdad es que ella deseaba ir, pero creo que fue una decisión del grupo, realmente hubo mucho chanchullo, cuando iba hacer la elección, o sea le dije, ‘al final somos nuevos, sí tenemos voto’, pero realmente te imponen y ahí fue Pato de ‘que se vaya Macky’

Sin embargo, la atleta roja ha revelado que ella, no hubiera enviado a Macky, aunque la palabra de Pato, fue muy fuerte.

Si yo hubiera elegido tal cual, si hubiera tenido ese poder, como actualmente Pato es un capitán, no hubiera elegido a Macky, es la realidad, creo que la palabra de Pato ahí, fue muy fuerte

Al final, la joven reveló que ella fue la encargada de salvar a Mireya, quien es su gran amiga.

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