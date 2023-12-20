Exatlón México: Paulette arremete contra Mati tras sentirse menospreciada

Para nadie es una sorpresa que la competencia en Exatlón México, es de forma individual, porque al final, únicamente tenemos un ganador, pero el proceso debe ser en equipo, aunque no siempre las cosas salen de la forma que las planean todos.

Ahora, los integrantes de los dos equipos están tratando de tener la mejor convivencia para llegar a la final de Exatlón México, la mayor cantidad de elementos posibles, pero los rojos están comenzando a tener varios problemas.

Villa 360 | Exatlón México | Programa 37 | 18 diciembre 2023

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La llegada de Paulette, ha sido de gran ayuda para los rojos, aunque todo parece indicar que Mati, la líder del equipo, no le tiene la confianza necesaria.

¿Qué está pasando entre Paulette y Mati?

Paulette, ha sido una de las atletas que más puntos ha entregado al equipo rojo, aunque según ella, Mati no le tiene confianza y está algo molesta por los comentarios que ha realizado sobre su rendimiento en los circuitos.

Llego a la segunda ronda al final, pero dieron mi punto por perdido. Mati en la banca, sabiendo que iba yo, dice en voz alta ‘ahorita sacamos el punto en relevos’

Las palabras de Mati, no fueron tomadas de la mejor forma por Paulette, quien ha comenzado a hacer sus propias conjeturas sobre la competencia dentro de las playas de Exatlón México, asegurando que para ganar, se necesita tener peones para lograrlo.

Me he dado cuenta que aquí, si alguien levanta la corona, necesita también a los peones

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Sin duda, las palabras de Paulette por la actitud de Mati, podrían dar paso al nacimiento de una nueva rivalidad entre dos grandes atletas del equipo rojo, lo que podría afectar el desempeño de todos en las playas más demandantes de la televisión mexicana.

