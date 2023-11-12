Exatlón México: ¿Qué está pasando con Andrés y Liliana?

Las emociones en la nueva temporada de Exatlón México, han comenzado con un giro inesperado, pues todo parece indicar que el amor entre Liliana Hernández y Andrés Fierro, podría llegar a su final.

La pareja, que conquistó la temporada pasada, alzándose con el título en medio de una relación que parecía indestructible, ahora se encuentra bajo la sombra de la incertidumbre y una posible separación.

¿Qué está pasado con Andrés y Liliana?

Andrés Fierro, quien es reconocido por su destacado desempeño dentro de Exatlón México, ha manifestado su preocupación por el estado emocional de Liliana, quien no la está pasando nada bien en la primera semana. Su ausencia más notable, fue en la fiesta de bienvenida que tuvo el equipo azul, generando especulaciones sobre posibles problemas en la relación.

La tensión entre la pareja, no solo se ha limitado a la competencia deportiva, sino que también ha afectado su vida personal. Desde el inicio de la temporada, se ha observado una distancia evidente entre Liliana y Andrés, dejando a los seguidores con la incógnita de qué podría estar sucediendo.

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¿Cuál fue la polémica revelación de Liliana?

El punto culminante de esta situación ha llegado, pues Liliana Hernández ha revelado que Andrés mantenía conversación por mensajes con una mujer, aunque por el momento, no ha revelado el nombre.

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón México?

Todas las emociones de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, en punto de las 20:30, mientras que los domingos de eliminación, la cita es a las 19:00 horas.

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