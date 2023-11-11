Exatlón México: El emotivo mensaje de Ana Lago sobre la nueva temporada

Las playas y los circuitos de Exatlón México, se han convertido en un hogar para las docenas de atletas que han pasado por ellos, algunos han vuelto con ganas de seguir demostrando su gran nivel de competencia, este es el caso de Ana Lago, quien agradece estar de vuelta.

La verdad, ahorita estoy súper a gusto, la compañía, también es maravillosa, voy a ser muy chismosa, pero acá, las que más utilizan el teléfono es Paulette, ocupa hablar

Te puede interesar: Exatlón: ¿Quién ganó la contrarreloj varonil hoy 10 de noviembre?

¿Qué hace feliz a Ana Lago en su regreso a Exatlón México?

La joven leyenda del equipo rojo, ha revelado los pequeños detalles que la han sorprendido en su regreso a Exatlón México y lo feliz que está por haber tomado la decisión correcta.

Es muy diferente Antonio, creo que me ha sorprendido nuevamente el Exatlón, siempre que regreso, hay cosas nuevas, las cosas cambian, soy una persona que le gusta que vengan cosas nuevas a su vida y estoy muy feliz de haber tomado la decisión correcta de venir, de regresar

Estoy conectando nuevamente conmigo, que es algo que me hacía falta, creo también que estoy conectando nuevamente con la gente, que siempre me ha apoyado y que estoy súper agradecida de que en todo momento estén ahí conmigo

Finalmente, Ana Lago reveló que está muy agradecida por el equipo que se ha formado para esta temporada de Exatlón México, aunque todos tienen su objetivo muy claro.

También te puede interesar: Exatlón: ¿Quién gana el primer Duelo por la Supervivencia hoy 10 de noviembre?