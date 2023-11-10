Exatlón: ¿Quién gana la contrarreloj varonil este 10 de noviembre?

Estamos cerrando la primera semana de competencia dentro de las playas de Exatlón México, donde todos los atletas han entregado su mejor versión en cada uno de los circuitos, aunque todo parece indicar que las cosas van a subir su nivel.

Los días pasan y la competencia se pone más cerrada, ya que las cosas que están en disputa son mucho más importantes para los atletas, tal es el caso de las medallas, las cuales suelen ser clave en la recta final de Exatlón México.

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¿Quién ganó la primera medalla femenil de Exatlón México?

El día de ayer, las mujeres pusieron a prueba su velocidad contra la contrarreloj de Exatlón México, donde se disputó la primera medalla del reality más demandante de la televisión mexicana.

Luego de una dura competencia, al duelo final llegaron Mati y Nataly del equipo rojo, por el otro lado la única en entrar a la disputa por la medalla fue Andrea, quien sorprendió a todos al quedarse con la presea.

¿Quién gana la contrarreloj varonil hoy 10 de noviembre?

La noche de este viernes, son los hombres de los dos equipos los que van a saltar a los circuitos con el objetivo de hacer el mejor tiempo posible, todo para quedarse con la primera medalla de la temporada en la rama varonil.

Entre los grandes favoritos, se encuentra Andrés, Javi Márquez, Pato Araujo y Heliud Pulido, aunque los nuevos atletas han demostrado cosas muy buenas, por lo que podríamos vivir una sorpresa.

El momento de la verdad llegó, los atletas varoniles saltaron al circuito para enfrentar al contrarreloj y definir al ganador de la primera medalla de la temporada, Diego Balleza fue el primero en quedar fuera de la competencia.

Javi Márquez, mejoró el tiempo de Cortés y lo dejó fuera de la lucha por la medalla, los siguientes en quedar eliminados fueron Heliud Pulido, Jawy y Edgar Solís.

Al final, Javi Márquez, Pato Araujo y Andrés Fierro fueron los finalistas, siendo el ganador de la primera medalla varonil, el líder del equipo rojo.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación en punto de las 19:00 horas.

