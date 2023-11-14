Exatlón México: Esto es lo que no sabías de Jawy Méndez

La sexta temporada de Exatlón México inició con una sorpresa que generó gran controversia entre los fanáticos en las redes sociales: la incorporación de Jawy Méndez. Pero, ¿quién es este multifacético personaje? A continuación te presentamos todo lo que no sabías de él.

Esto es lo que no sabías de Jawy Méndez

Luis Alejandro Méndez González, más conocido como Jawy Méndez, nació el 7 de octubre de 1988. Antes de alcanzar la fama, destacó al graduarse como Licenciado en Administración de Empresas, mostrando un equilibrio entre la academia y su gusto por el ejercicio. Su figura musculosa no fue casualidad, sino el resultado de su dedicación en el gimnasio.

Carrera musical y participación en participación en realities

Jawy Méndez no solo es un rostro de la televisión, sino también un talentoso cantante y compositor. Con sencillos como "Encima de mi", ha dejado su huella en la escena musical. Su participación en un popular reality show de MTV lo llevó a formar parte del elenco durante nueve temporadas, consolidándose como un personaje reconocido en la televisión.

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Debut en las Artes Marciales Mixtas (MMA)

En un giro sorprendente en su carrera, Jawy decidió probar suerte en las Artes Marciales Mixtas (MMA). Su debut profesional en Miami el 6 de agosto no solo demostró su valentía, sino que también siguió la tendencia de influencers incursionando en deportes de contacto.

Vida personal: Altibajos y rupturas

En el ámbito personal, la relación de Jawy Méndez con la influencer Manelyk González ha sido turbulenta. Aunque le propuso matrimonio durante el cumpleaños de la también modelo, tiempo después anunciaron su separación, manteniendo a los seguidores en vilo con sus idas y venidas emocionales.

Jawy Méndez llega a Exatlón México

Después de su separación, Jawy no se detuvo, pues ahora el personaje en cuestión decidió participar en una de las competencia deportiva de alto rendimiento físico más importante del mundo, así es, nos referimos a Exatlón México.

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¿Cómo y dónde ver Exatlón México?

Todos los detalles sobre este atleta de Exatlón México, los podrás seguir de lunes a viernes por la señal de Azteca UNO en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 19:00 horas.