Exatlón México: ¿Quién ganó el Juego por la Ventaja hoy 13 de noviembre?

Un nuevo ciclo va a comenzar en las playas más demandantes de la televisión mexicana, por lo que todos los atletas de Exatlón México, van a tener una nueva oportunidad de demostrar que tienen todo lo necesario para seguir avanzando.

La semana pasada fue todo un reto para todos, desde los jóvenes nuevos que llegaron a ganarse un lugar en cada uno de los equipos, tanto para los campeones y leyendas que han tenido que mostrar su gran nivel.

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Los rojos han logrado sacar una importante ventaja sobre los azules, pues han ganado los dos Duelos por la Villa 360 de Exatlón México, lo que es una gran ventaja sobre sus rivales, ya que tienen mejores condiciones de descanso en todo momento.

Además, los rojos ganaron los dos Duelos por la Supervivencia, aunque no hubo expulsado, uno de los azules ya tiene su lugar asegurado en el Duelo de Eliminación del próximo domingo.

¿Quién gana el Duelo por la Ventaja este 13 de noviembre?

Por ese motivo, los azules están obligados a dar su mejor versión este lunes, para poder ganar el Duelo por la Ventaja, situación que los puede ayudar a meter a uno de los rojos en el próximo Duelo por la Eliminación, de lo contrario será seguro que uno de sus compañeros va a dejar las playas de Exatlón México.

Sin embargo, los rojos tienen el objetivo de seguir demostrando su nivel e imponiendo condiciones, ya que no piensan bajar el ritmo de juego con el que han comenzado.

El Duelo por la Ventaja fue algo completamente diferente, ya que los equipos tuvieron que elegir a dos elementos para ir a los circuitos, por el lado rojo fueron Ana Lago y Heliud Pulido, por los azules los seleccionado fueron Andrea y Javi Márquez.

Al final, se reveló que la ventaja era, poder dejar fuera de la batalla por la Villa 360 de Exatlón México a un elemento del otro equipo, privilegio que fue para los azules, quienes eligieron a Mati Álvarez.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas y cada una de las competencias, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO de lunes a viernes en punto de las 20:30 y los domingos de eliminación a las 19:00.

