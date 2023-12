Sin duda, Exatlón México es el reality más demandante de la televisión mexicana, donde los atletas que han aceptado el reto, tienen que dejar su mejor versión en cada uno de los circuitos, pues de lo contrario, podrían ir a un Duelo de Eliminación y quedar fuera.

Y aunque ellos saben que tiene que luchar por seguir en la competencia cada semana, también tienen premios que los motivan y los ayudan a tener una pequeña distracción de la presión que impone Exatlón México.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas de Exatlón México?

Uno de los enfrentamientos más esperados por los atletas del los dos equipos, es el Duelo de los Enigmas, ya que les brinda la posibilidad de ganar un premio que se pueden llevar a casa o usarlo durante la temporada de Exatlón México, el cual los va a ayudar a estar más cómodos.

Sin embargo, pueden existir algunas sorpresas, por eso es el Duelo de los Enigmas, ya que los atletas pueden escoger una caja que no tenga un gran premio, o que no sea nada de lo que ellos estaban esperando, tal es el caso de Macky, quien no recibió lo que espera y quedó decepcionada, pero todo es parte del juego y la diversión de los deportistas.

Por tal motivo, sin importar el premio, los atletas van a salir a mostrar su mejor versión para poder sumar un triunfo que les brinde la motivación necesaria para afrontar una semana más en Exatlón México.

¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Las emociones que tus atletas favoritos viven en Exatlón México, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00.