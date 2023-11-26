Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo por la Supervivencia hoy 26 de noviembre?

Este domingo 26 de noviembre, la intensidad se eleva en Exatlón México 2023 con el Duelo por la Supervivencia. Los atletas, conscientes de que su permanencia en el reality está en juego, se preparan para dar lo mejor de sí en los desafíos que les deparan.

En este crucial momento, la incertidumbre flota en el aire. Azules o rojos, ¿quiénes lograrán imponerse y asegurar su permanencia en la competencia? Sigue leyendo para descubrirlo.

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Supervivencia I de Exatlón México | Programa 17 | 24 noviembre 2023

¿Quién ganará el Duelo por la Supervivencia?

En esta ocasión, la mirada se centra en dos equipos ávidos de victoria: los aguerridos azules y los imparables rojos. Sin embargo, la presión recae especialmente sobre los hombros de los integrantes del cuadro azul, quienes recientemente enfrentaron la dolorosa eliminación de uno de sus compañeros. La necesidad de redimirse y recuperar terreno se convierte en su motivación primordial, dando lugar a un enfrentamiento lleno de determinación y pasión.

Por otro lado, los rojos, en medio de su racha victoriosa, buscan consolidar su posición dominante en Exatlón México. Han logrado imponerse en la mayoría de los enfrentamientos contra los azules, demostrando un rendimiento sólido y una coordinación envidiable. Su objetivo es claro: mantener el impulso y demostrar que su éxito no es casualidad, sino el resultado de un esfuerzo constante y estratégico.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones del Duelo por la Supervivencia, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas, de lunes a viernes. Mientras que los domingos de eliminación, te esperamos a las 20:00.