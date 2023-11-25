Exatlón México: Paulette no quiere ser la sombra del equipo rojo

Exatlón México está en su tercera semana y las emociones cada vez son más vibrantes, ya que el equipo está pasando por un gran momento, pues han mostrado una clara superioridad en los duelos importantes del reality más demandante de la televisión mexicana.

Sin embargo, las emociones crecen cada vez más, pues los azules se han quedado con casi todos los premios, aunque desafortunadamente, ya vivieron la eliminación de Ernesto Cázares, una de las leyendas del equipo azul.

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Supervivencia I de Exatlón México | Programa 17 | 24 noviembre 2023

Aunque el equipo rojo ha dominado en la mayoría de competencias, Paulette, una de las nuevas integrantes del conjunto, está teniendo serios problemas con el ritmo de competencia, ya que, a pesar de que es muy buena en los circuitos, al momento de llegar a la línea de definición está batallando, por ello, sus compañeros tomaron la decisión de hablar con ella y apoyarla.

¿Qué le dijeron los rojos a Paulette?

Los rojos están conscientes que sacaron el resultado el día de ayer, pero tuvieron varios errores que pudieron haberles costado bastante caro. Al respecto, Paulette, quien ha tenido serias complicaciones en la línea de definición, declaró: “Tepa y yo sentimos que vamos a la fiesta y no llevamos nada. Yo ya me harté de quedarme en la línea y decir la otra”.

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¿Qué dijo Paulette?

Por su parte, la joven está muy enfocada en sacar el resultado para comenzar a entregar puntos para su equipo dentro de las playas de Exatlón México.

La gente que me conoce, sabe el nivel que tengo, las pistas lo dicen, simplemente que en el tino es tanta la desesperación, actualmente puedo decirlo, es una desesperación de querer

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Debo de enfocarme en mi propia pista… No quiero ser como una sombra, porque estoy hecha para más

👀 𝗟𝗢𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗢𝗦 hablan con 𝗣𝗔𝗨𝗟𝗘𝗧𝗧𝗘 sobre su desempeño, ¡y ella está decidida a no ser una sombra del equipo! 😱🏃‍♀️



En #ExatlónMéxico, la pasión por la victoria se vive en cada movimiento. ¿Estás preparado para el choque de titanes? 🔴🔵 pic.twitter.com/xTPZNzCpHy — Exatlón México (@ExatlonMx) November 25, 2023