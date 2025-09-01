Exatlón México: ¿Quién gana hoy lunes 1 de septiembre?

La espera para los millones de aficionados al reality más demandantes de la televisión mexicana ha llegado a su final, la noche de este lunes 1 de septiembre regresa a las pantallas con Exatlón México Cup 2025, competencia que ha sido muy esperada por los fans por el gran regreso de sus atletas favoritos.

La competencia va a ser sumamente cerrada, por lo que cualquiera de los equipos va a tener la oportunidad de competir y mostrar su mejor versión para tratar de ganar la Exatlón Cup, y de esa forma poder proclamarse campeón mundial. Hasta el momento, el equipo de Exatlón México es uno de los más fuertes y favoritos a ganar.

¿Quién gana hoy en Exatlón México Cup 2025?

En esta nueva competencia de Exatlón Cup 2025, se van a enfrentar competidores de seis países diferentes, entre los que se encuentran México, Estados Unidos, Rumania, Hungría, Rusia y Turquía, quienes han buscado a los mejores atletas que han pasado por sus filas para poder tener una selección muy fuerte.

Por ese motivo, la competencia promete ser una de las más cerradas en la historia de Exatlón Cup, con un gran nivel de competencia y compromiso por parte de los representantes de cada país. Por parte de México, los encargados de representarnos en los circuitos serán:

María Álvarez

Evelyn Guijarro

Heliud Pulido

Pato Araujo

Mono Osuna

Doris del Moral

Ernesto Cázares

Javier Márquez

Daniel Corral

Paulette Gallardo

Ximena Duggan

Koke Guerrero

¿A qué hora y dónde ver Exatlón Cup 2025?

Todas las emociones de Exatlón Cup 2025, las podrás seguir desde este lunes 1 de septiembre, en punto de las 19:30 horas. La transmisión la puedes seguir por medio de la señal de Azteca UNO, en la app de TV Azteca en vivo y en el sitio web de TV Azteca.

