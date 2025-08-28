Exatlón México| Daniel Corral está motivado para darlo todo y enfrentar a los atletas mundialistas de Exatlón CUP

“Representar a México” no es solo una competencia, es un honor y un compromiso para todos los que creen en nosotros, señala Daniel Corral, quien buscará poner en alto el nombre de México en la próxima competencia de Exatlón CUP. El competidor señala que en México hay talento, ganas y corazón para darlo todo. Para Daniel, el compartir con sus compañeros y amigos, le recuerda que siempre es mejor “ganar juntos”, y espera que la competencia sea sana y sobre todo divertido, pues reconoce que aunque en la competencia habrá mucho talento, los mexicanos sobresalen por ser los más divertidos.