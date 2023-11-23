Con todos los atletas encontrando su mejor versión dentro de las playas de Exatlón México, la competencia se ha comenzado a hacer mucho más intensa, ya que todos conocen los circuitos y pueden entregar su punto con mayor facilidad, lo que sube las emociones.

Una de las cosas más hermosas del reality más demandante de la televisión mexicana, es que la competencia es por equipos, aunque durante toda la temporada, los atletas deben ir haciendo un plan personal para poder afrontar la recta final de Exatlón México, todo es individual.

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¿Quién ganará la medalla individual femenil hoy 22 de noviembre?

Por ese motivo, la competencia por las medallas es uno de los duelos más intensos que tienen los atletas cada semana, la noche de este miércoles, le toca a las chicas salir a los circuitos para buscar una presea que las pueda ayudar a llegar a la final de Exatlón México.

La primera medalla de la temporada, fue para Andrea del equipo azul, mientras que la semana pasada, la ganadora fue nuestra querida Mati Álvarez, quien es la máxima ganadora de preseas en la historia de Exatlón México.

Ahora, la batalla va a ser sumamente intensa, ya que ninguna de las chicas quiere dejar pasar la oportunidad de ganar su primera medalla, o en el caso de las atletas mencionadas, su segunda presea.

En medio de una fuerte batalla por la tercera medalla de la temporada, Mati Álvarez volvió a imponerse en el circuito para quedarse con su segunda presea de la temporada.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones del duelo por la medalla femenil de la semana, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, de lunes a viernes en punto de las 20:30 y los domingos de eliminación a las 20:00.

