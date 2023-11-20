Estamos arrancando el tercer ciclo dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana, donde todos y cada uno de los atletas, tienen el compromiso de mostrar un nivel muy superior; de lo contrario, podría pasarla muy mal en Exatlón México.

Una de las claves para poder tener un gran rendimiento en los circuitos de Exatlón México, es la comodidad, el descanso y la buena alimentación, por eso es fundamental, ganar la Villa 360, la cual da ciertas ventajas al equipo que la tiene.

Te puede interesar: Exatlón México: Javi Márquez tuvo una sorpresa que motivará más

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México este 20 de noviembre?

El enfrentamiento de esta noche, es fundamental para los azules, quienes no lograron conocer la Villa 360 de Exatlón México hasta la segunda semana de competencia, pues vencieron a los rojos en la cuarta oportunidad que tuvieron.

Por ese motivo, no quieren dejar ir las comodidades de la Villa, pues han tenido mejores condiciones para descansar. Sin embargo, por el otro lado, los rojos tienen el reto de volver a imponerse y poder tener las comodidades que ayudaron a la recuperación de Daniel Corral.

Sin duda, ninguno de los dos equipos quiere perder la Villa 360 de Exatlón México, por lo que el enfrentamiento de esta noche va a ser uno de los más cerrados que hemos visto a lo largo de esta temporada.

El enfrentamiento de esta noche fue sumamente intenso para los dos equipos, pero al final, los rojos se quedaron con la Villa 360 de Exatlón México.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones de la Batalla de por la Villa 360 de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde los mejores atletas de nuestro país se enfrentarán a los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Tambiémn te puede interesar: Exatlón México: ¿Quién es el atleta que tiene buena química con Mati?

La cita es de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación, podrás vivir todo el nerviosismo a las 19:00.

