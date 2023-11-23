Exatlón México: ¿Quién ganó la medalla varonil hoy 23 de noviembre?

La competencia ha tomado un rumbo bastante intenso dentro de las playas de Exatlón México, pues los atletas ya vivieron la eliminación de uno de sus compañeros, situación que le pegó muy fuerte a varios de ellos.

La competencia dentro de los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, se torna individual durante gran parte de la temporada, pero al final, la estrategia de cada uno de los atletas debe prevalecer para obtener la victoria.

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Por ese motivo, la competencia por la medalla varonil de esta noche, es sumamente importante para los hombres rojos y azules, quienes van a salir a darlo todo en cada circuito.

¿Quién gana la medalla varonil de Exatlón México?

Ganar una medalla en las playas de Exatlón México, significa tener una vida extra al momento del Duelo de Eliminación, por lo que todos quieren ganar la presea que estará en disputa esta noche.

La semana pasada, los rojos lograron imponerse en el duelo, pues las leyendas del equipo llegaron hasta la ronda final, donde Pato Araujo venció a Heliud Pulido, sumando una medalla a su causa personal.

Los azules lograron hacer mejores tiempos que los rojos, por lo que a la última ronda por la medalla, llegaron Javi Márquez y Jawy, siendo el experimentado líder del equipo, el ganador de la tercera presea de la temporada.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas de lunes a viernes y los domingos de eliminación de Exatlón México a las 20:00.

