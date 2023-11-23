Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 23 de noviembre?

Tener triunfos importantes a lo largo de la semana, es algo fundamental dentro de las playas de Exatlón México, situación que los atletas rojos y azules tienen muy claro, por lo que saldrán a entregar su mejor versión en cada uno de los circuitos.

Cualquier ventaja, por mínima que sea, significa la clave para poder sobrevivir dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana y mantenerse alejados del Duelo de Eliminación de los domingos.

Juego de los Enigmas de Exatlón México | Programa 15 | 22 noviembre 2023

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¿Quién gana el Duelo por la Villa 360 de Exatlón México?

Por ese motivo, los atletas van a salir esta noche a entregar su mejor versión en los circuitos de Exatlón México, ya que se disputa una de las ventajas más importantes del reality. La Villa 360 brinda muchas comodidades, para poder enfrentar la competencia.

Sin embargo, los integrantes del equipo rojo, han mantenido un dominio sobre ella, pues únicamente la han perdido en una ocasión, situación que se refleja en los resultados que tienen en los circuitos.

Por su lado, los azules quieren conquistar la Villa 360 en la recta final de la semana, lo que les dará la oportunidad de llegar de la mejor manera a los Duelos por la Supervivencia, que han sido todo un reto para ellos, pues ya perdieron a uno de sus elementos.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones de la competencia por la Villa 360 de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 de lunes a viernes y los domingos de eliminación a las 20:00.

