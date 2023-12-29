Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 28 de diciembre?

Exatlón México está más intenso que nunca, ya que rojos y azules van por todo en busca de la máxima ventaja competitiva, nos referimos a la Villa 360.

Y es que el día de ayer los azules ganaron la Batalla Colosal tras una gran actuación de atletas como Javier Cortés, quien obtuvo el punto definitivo ante Pato Araujo. Luego de unas semanas con varias eliminaciones, el equipo ha venido mejorando y superando a sus rivales.

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Batalla Colosal | Exatlón México | Programa 45 | 27 diciembre 2023

¿Quién gana la Villa 360 hoy 28 de diciembre en Exatlón México?

Los dos equipos no dan tregua, pues la Villa 360 se pone en juego, y también con ello el destino de la semana que al final tendrá a otro eliminado.

Y es que si bien los azules han tenido más bajas, apuntan a seguir con una buena racha y sacar a un atleta rojo.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

No te pierdas el Exatlón México de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas, a través de la señal de Azteca UNO y los domingos de eliminación a las 20 horas. Descubre quién gana la posición estratégica en las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana.

