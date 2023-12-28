La competencia más famosa de la televisión mexicana regresa esta noche con la Batalla Colosal, donde rojos y azules buscarán una victoria más en Exatlón México.

Y es que han sido sumamente duros para ambos equipos, especialmente porque las recompensas son más especiales por las fechas de fin de año.

¡Se detestan! Macky y Pato no se llevan nada bien en Exatlón México

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 27 de diciembre en Exatlón México?

Conoce al equipo ganador de la prueba, ya que estamos cerca de saber quién es el próximo eliminado de la competencia. En los rojos solo ha habido una baja por eliminación, mientras que los azules sí han dejado ir a varios atletas de la aventura.

Los piques entre rojos y azules también son un pan de cada día, especialmente entre Macky y Pato que no se llevan nada bien en Exatlón México, de ahí los dimes y diretes que han protagonizado.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México a las 20:30 horas por la señal de Azteca UNO y la app TV Azteca En Vivo. Los domingos de eliminación son a las 20 horas. Averigua al ganador de la Batalla Colosal.