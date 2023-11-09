“Voy a callar bocas": Así respondió Jawy a sus detractores en Exatlón México

La competencia ha comenzado muy fuerte en las playas de Exatlón México, donde todos y cada uno de los atletas ha llegado con el objetivo de entregar su mejor versión y poder ganarse un lugar de leyenda en el reality más demandante de la televisión mexicana.

Sin embargo, además de la competencia en los circuitos, los rojos y azules se tienen que adaptar a sus nuevos compañeros , lo que en muchas ocasiones puede complicar la convivencia dentro de Exatlón México.

Batalla Colosal de Exatlón México | Programa 3 | 8 noviembre 2023

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¿Qué está pasando entre Jawy y Macky?

La llegada de Jawy al equipo azul, no ha caído de la mejor forma, al menos en el tema de la convivencia con su compañeros, por ese motivo, Macky fue la primera en tomar la palabra.

Tienen que saber a qué equipo están llegando, también me gustaría saber, si ustedes querían estar en este equipo o qué expectativas tienen, han visto el programa, qué esperan del equipo azul. Los quiero escuchar…

Sin embargo, fue muy directa con Jawy, quien ha entregado sus puntos en los circuitos, pero para Macky, el joven atleta ha llegado un poco prepotente.

¿Cuál fue la respuesta de Jawy a las palabras de Macky?

Luego de tener una conversación con sus compañeros de equipo, Jawy tomó la decisión de recurrir al teléfono para poder hablar con los nuevos atletas del equipo rojo, quienes fueron sus compañeros por varios días.

En ese momento, les dijo que las leyendas y campeones, estuvieron escuchando y viendo, todo lo que ellos estaban haciendo, confesando que ya tuvo consecuencias por sus palabras. Al mismo tiempo, se despidió de ellos para centrarse en la competencia dentro de Exatlón México.

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