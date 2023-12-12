Las emociones siguen creciendo dentro de las playas de Exatlón México, donde todos y cada uno de los atletas, han demostrado el gran compromiso que tienen para poder llegar a las semanas finales del reality más demandante de la televisión mexicana.

Sin embargo, los atletas deben de ir poco a poco, pues en muchas ocasiones los retos en el camino son muy fuertes para los equipos, los cuales pueden pasar por semanas muy malas o buenas.

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Así sintieron los equipos la salida de Nataly en Exatlón México

Por otro lado, existen pruebas que no son nada sencillas para alguno de los equipos, donde los atletas parecen salir con una mentalidad derrotista, este es el caso del cuadro azul, cuando se trata de disputar la Villa 360 de Exatlón.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón este 11 de diciembre?

La noche de este lunes, los atletas del equipo azul van a tener una nueva oportunidad de quedarse con la Villa 360, situación que únicamente han logrado en dos ocasiones a lo largo de la temporada.

Por su parte, los rojos no están dispuestos a dejar ir las comodidades que han tenido en gran parte de la temporada, las cuales le han ayudado a tener un mejor rendimiento en cada una de las competencias.

Por ese motivo, los atletas de los dos equipos, van a dejar su mejor versión en cada uno de los puntos disputados, pues nadie quiere pasar una noche más en las barracas.

En medio de una gran batalla, donde los integrantes de los dos equipos entregaron su mejor versión, pero el triunfo en el Duelo por la Villa 360 de Exatlón México, fue para los atletas del equipo rojo.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones dentro de las playas de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita a las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00.

