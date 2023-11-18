Exatlón México: ¿Quién es el atleta que tiene buena química con Mati?

Durante todas y cada una de las temporada de Exatlón México, hemos tenido a grandes atletas que han demostrado su gran calidad deportiva en cada uno de los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Todos llegan con el compromiso de dejar huella en Exatlón México; sin embargo, durante la competencia se van formando grandes amistades entre los atletas, las cuales en varias ocasiones pueden ser una alianza para poder llegar a las semanas finales.

Te puede interesar: Exatlón México: Las derrotas comienzan a pesar en el equipo azul

¿Quién podría ser el gran aliado de Mati Álvarez esta temporada?

Sin duda, los atletas nuevos que han llegado a las playas de Exatlón México, han inyectado una actitud muy positiva a los dos equipos, pero en tema de resultados, ha sido mejor el entendimiento en el cuadro rojo.

La leyenda más grande de Exatlón México, ha tenido una química muy buena con Diego Balleza, el joven olímpico mexicano que ha llegado para marcar la diferencia en el reality deportivo.

Creo que ahorita inyectaron una energía bonita, positiva, yo estoy conviviendo ahorita con Diego

La máxima ganadora en la historia de Exatlón México, ha revelado que siente una buena vibra en el equipo rojo con la llegada de Diego.

Me encanta, su forma de pensar, me encanta que es olímpico, su ambición, no solo para el deporte, sino también para los negocios, se me hace un chico muy humilde y tranquilo, muy buena vibra

También te puede interesar: Exatlón México: Daniel Corral celebra la victoria de su equipo en su regreso a los circuitos

Sin duda, la llegada de grandes deportistas a las playas de Exatlón México, siempre va a sumar de forma positiva para cualquiera de los dos equipos.