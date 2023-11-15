Exatlón México: Así será el regreso de Daniel Corral a la competencia

Uno de los momentos más esperados por los millones de fans de Exatlón México en esta nueva temporada, era el regreso de Daniel Corral, quien es uno de los deportistas más completos que han pisado las playas más demandantes de la televisión mexicana.

Desde su regreso, las expectativas fueron muy grandes y el joven atleta había demostrado su gran nivel, pero en su segundo circuito, sufrió una fuerte lesión en el hombro que lo dejó fuera de la competencia por varios días.

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Durante esos días, Daniel Corral fue apoyado por sus compañeros todo el tiempo, siendo uno de los momentos más emotivos, una conversación que tuvo con Diego Balleza, quien le confesó su gran admiración.

Yo era más pequeño que tú, cuando ya eras subcampeón mundial, apenas estaba en pañales, yo te veía como alguien grande, hasta la fecha, yo te veo como alguien grande, eres un máster, para mí eres un máster. La verdad, muchas personas te siguen y eso es algo bonito

¿Cómo va a ser el regreso de Daniel Corral a los circuitos de Exatlón México?

Luego de una larga espera, la noche de este martes vamos a vivir el esperado regreso de Daniel Corral, quien en más de una ocasión ha demostrado sus ganas de volver a la competencia.

Esa es una gran noticia para los hombres del equipo rojo, quienes ya van a estar completos para enfrentar todos y cada uno de los retos de Exatlón México.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todos los detalles del sorprendente regreso de Daniel Corral a los circuitos, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienen una cita de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 19:00.

