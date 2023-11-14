Hemos comenzado la segunda semana de competencia dentro de las playas de Exatlón México, donde todos y cada uno de los atletas tiene el reto y compromiso de demostrar su mejor versión, para poder llegar a la lucha por el campeonato.

Sin embargo, los integrantes del equipo azul, están enfrentando un panorama bastante complicado, ya que no han logrado conquistar ninguno de los duelos importantes de Exatlón México.

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Y es que los rojos se han quedado con los tres enfrentamientos por la Villa 360 de Exatlón México, lo mismo que con los dos Duelos por la Supervivencia, por lo que uno de los integrantes del equipo azul, ya está el Duelo de Eliminación del próximo domingo.

¿Quién gana el Duelo por el Porcentaje este 14 de noviembre?

Por ese motivo, los integrantes del equipo azul van a salir a dejarlo todo en los circuitos del Duelo por el Porcentaje, ya que eso los puede salvar de tener que ir a Duelo de Eliminación por tener el menor rendimiento.

Del otro lado, los rojos saben que también están en riesgo de tener que ir a un Duelo de Eliminación, por lo que la lucha por el porcentaje es fundamental para todos, pues al final del día Exatlón es una competencia de forma individual.

El gran reto del duelo, será conocer la decisión de los ganadores, quienes tendrán que elegir al compañero que va a afectar, pues el porcentaje que ganen, se lo tiene que quitar a un compañero.

Luego de una dura batalla contra sus propios compañeros de equipo, Diego Balleza y Ernesto Cázares, fueron los ganadores de la segundo Duelo por el Porcentaje en Exatlón México, lo que les brinda una gran ventaja sobre todos.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones, resultados y polémicas de Exatlón México, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tiene una cita de lunes a viernes en punto de las 20:30 y los domingo de eliminación a las 19:00 horas.

