Exatlón México: ¿Qué equipo gana el Duelo de los Enigmas hoy 14 de noviembre?

La competencia nunca se detiene dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas rojos y azules deben dejarlo todo en cada uno de los circuitos, de lo contrario, su equipo puede estar en riesgo de perder un integrante.

La convivencia es un tema que ha llamado mucho la atención, ya que los azules han tenido algunos problemas para poder organizarse de la mejor forma posible. Lo mismo ha pasado al momento de definir las estrategias para afrontar cada una de las pruebas.

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Sumado a eso, todo parece indicar que los problemas entre Macky y Ernesto, no han llegado a su final, por lo que las cosas podrían complicarse aún más para el equipo azul. Por otro lado, los rojos comenzaron la competencia con el pie derecho, ya que siguen sumando triunfos importantes y su convivencia es muy buena.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas?

Con ese panorama, los dos equipos van a salir a los circuitos de Exatlón México con el objetivo de ganar el Duelo de los Enigmas. Los rojos buscarán imponerse, para seguir marcando el camino en la competencia.

Mientras que los azules, necesitan sumar puntos importantes que les ayuden a tener una motivación extra para salir de la complicada situación que están atravesando, pues por segunda semana consecutiva, perdieron la Villa 360 de Exatlón México.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas y cada una de las competencias dentro de los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 19:00.

