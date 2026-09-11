Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Se detestan! Macky y Pato no se llevan nada bien en Exatlón México

“Es una persona sumamente llevada y molestona”, así habló Macky de Pato quien también habló molesto sobre la energía de la Amazona en Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

Macky González confirmó que Pato Araujo es una persona con la que no se lleva y es que luego del duelo de los Enigmas el atleta rojo quedó muy molesto porque la Amazona fue parte de la elección y tristemente a Capitán le tocó la caja maldita en Exatlón México.

Según el equipo azul, afirman que Pato habló de Macky, pero ella no ha escuchado nada y espera que le diga las cosas de frente.

Por su parte Araujo dijo, “cuando Macky ni siquiera es de mi equipo y opinó para una caja de nosotros desde ahí estamos mal”.

Tags relacionados
Pato Araujo finalista de Exatlón

Videos