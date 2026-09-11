¡Se detestan! Macky y Pato no se llevan nada bien en Exatlón México
“Es una persona sumamente llevada y molestona”, así habló Macky de Pato quien también habló molesto sobre la energía de la Amazona en Exatlón México.
Macky González confirmó que Pato Araujo es una persona con la que no se lleva y es que luego del duelo de los Enigmas el atleta rojo quedó muy molesto porque la Amazona fue parte de la elección y tristemente a Capitán le tocó la caja maldita en Exatlón México.
Según el equipo azul, afirman que Pato habló de Macky, pero ella no ha escuchado nada y espera que le diga las cosas de frente.
Por su parte Araujo dijo, “cuando Macky ni siquiera es de mi equipo y opinó para una caja de nosotros desde ahí estamos mal”.