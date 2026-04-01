Exatlón México | Batalla Colosal | Rosique anuncia premio sorpresa y el equipo ganador vivirá una tarde en el circo
Rosique anuncia una experiencia llena de emoción: El equipo ganador vivirá una sorprendente tarde en el circo dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Antonio Rosique destacó que la emoción es clave para crear espectáculo en Exatlón México, revelando que el equipo ganador obtendrá una experiencia única: Una invitación al asombro con una tarde en el circo. El premio busca motivar a los atletas y reforzar el espíritu competitivo dentro de la contienda.