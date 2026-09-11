Supervivencia I | Exatlón México | Programa 47 | 29 diciembre 2023

Los atletas de Exatlón México se midieron en una emocionante prueba de cálculo y precisión, donde Macky aprovechó para cantarle un tiro a Pato.

En el arranque de la Supervivencia I, Paulette sufrió un aparatoso accidente en el exigente Circuito Submarino. Afortunadamente logró volver a la competición más tarde.

Liliana buscó tener un momento con la máxima autoridad para pedirle un favor para prepararle una sorpresa a Andrés. ¿Qué estará planeando la atleta celeste?

