Villa 360 | Exatlón México | Programa 34 | 14 diciembre 2023

La búsqueda por el territorio se llenó de lodo en el Estanque de los Lagartos de Exatlón México. Los rojos salieron a defender su casa que han ganado 9 de 11 veces en las que la Villa 360 se ha puesto en disputa.

Por su parte Andrés dijo estar harto de perder por creer que los rojos eran mejores en tino o velocidad, cuando lo que tiene que hacer el equipo azul es enfocarse en lo suyo y ponerse a entrenar más.

El juego estuvo empatado casi todo el tiempo, pero fueron los rojos quienes de nuevo ganaron en Exatlón México.

