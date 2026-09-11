Villa 360 | Exatlón México | Programa 34 | 14 diciembre 2023
La competencia por la Villa 360 de Exatlón México se puso heavy. Los atletas salieron entre lodo y chorros de agua a buscar ganar el territorio con privilegios.
La búsqueda por el territorio se llenó de lodo en el Estanque de los Lagartos de Exatlón México. Los rojos salieron a defender su casa que han ganado 9 de 11 veces en las que la Villa 360 se ha puesto en disputa.
Por su parte Andrés dijo estar harto de perder por creer que los rojos eran mejores en tino o velocidad, cuando lo que tiene que hacer el equipo azul es enfocarse en lo suyo y ponerse a entrenar más.
El juego estuvo empatado casi todo el tiempo, pero fueron los rojos quienes de nuevo ganaron en Exatlón México.